Власть 23 марта 2023, 00:15 «Гнусно и подло». Кадыров предложил показать Западу последствия применения снарядов с ураном Кадыров предложил продемонстрировать Западу последствия уранового заражения РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление британских властей о намерении отправить на Украину боеприпасы с обедненным ураном в своем Telegram-канале. Он предложил дать им посмотреть на последствия уранового заражения на территориях Запада, после чего, по мнению Кадырова, у всех пропадет желание рассуждать на эту тему.

«Враждебные к России страны даже заикаться на букву „у“ не должны. Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадет само собой», — написал политик.

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Он заявил, что Запад, ЕС и НАТО и постоянно придумывают новые идеи, чтобы насолить России, даже если от этого гибнут защищаемые ими украинцы. Враг готов нападать любым оружием, подчеркнул Кадыров. По его словам, это «цинично, гнусно и подло».

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Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Великобритания передаст Украине не только танки Challenger, но и боеприпасы с сердечником из обедненного урана. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что это приведет к эскалации конфликта, так как Россия будет вынуждена отреагировать на передачу таких боеприпасов.