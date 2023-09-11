Власть 11 сентября 2023, 17:42 «Гнойник, который не лечили». Захарова посчитала расизмом запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС Захарова: запрет россиянам ввозить вещи в ЕС — расизм, а не политика санкций РИА «Новости»

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Запрет на ввоз россиянами личных вещей в Евросоюз — это расизм как он есть. Такое мнение озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Еврокомиссия опубликовала разъяснения, из которых следует, что граждане России не могут ввозить в ЕС товары, перечисленные в приложении XXI к директиве Евросоюза № 833/2014, даже для личного пользования.

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В перечень попали автомобили менее чем на 10 мест, сообщили «Известия». Также в директиву включили смартфоны, ноутбуки, чемоданы, одежду, шампунь и многие другие вещи.

Комментируя разъяснения ЕК, Захарова назвала принятые в Европе меры расизмом. По словам дипломата, такие ограничения — это не политика санкций и не вопрос создания дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза.

«Это расизм как он есть. Сейчас это вырывается наружу. Как гнойник, который не лечили и который просто уже стал свищом. Это свищ западного расизма», — возмутилась представитель МИД России.

После публикации разъяснений представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри сообщил на брифинге, что ЕК разрешила странам ЕС не изымать личные вещи россиян, в том числе одежду. Однако дорогих предметов и автомобилей послабление не коснется, предупредил представитель Еврокомиссии.