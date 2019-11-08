«Глубокое сожаление»: в МИД РФ отреагировали на выход США из Парижского соглашения

Политолог рассказал, к чему приведет выход США из Парижского соглашения по климату Подробнее

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон официально уведомил ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.

«Решение президента США вызывает глубокое сожаление», — сказала Мария Захарова.

Сожаление в связи с выходом США из соглашения выразили и другие страны. Так, министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер назвал решение Вашингтона шагом назад.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Договор предполагает укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия.