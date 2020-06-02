Шойгу пригласил министра обороны США поучаствовать в Параде Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с министром обороны США Марком Эспером. Он пригласил своего американского коллегу принять участие в военном параде на Красной площади, который пройдет 24 июня.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что главы ведомств двух стран провели телефонные переговоры по нескольким важным вопросам. В их числе — борьба с распространением коронавируса, контроль над вооружением, а также информационная и региональная безопасность.

Ранее стало известно, что главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войны состоится на Красной площади 24 июня. Он начнется в 10:00 и продлится не более 1,5 часов. При этом шествие повторит некоторые элементы торжественного парада 1945 года.

Ранее Шойгу рассказал, что парады пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, в которых расположены штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил страны. Всего в шествиях примут участие 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов. Военные, которых задействуют в парадах, будут иметь иммунитет к коронавирусу.

Президент России Владимир Путин заявил, что 24 июня будет для россиян выходным.