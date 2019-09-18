Главы всех городов и районов Крыма сложили свои полномочия

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил на своей странице в Facebook о том, что чиновники республики ушли в отставку. В скором времени будет сформирована новая команда.

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«Сегодня предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы», — заявил Аксенов.

В состав Крыма входит 14 районов, четыре городских поселения и 11 городов. Аксенов добавил, что вскоре вновь избранные депутаты назначат сроки проведения конкурсов на замещение вакантных должностей глав администраций. Это будет сделано в рамках заседаний на очередных сессиях муниципалитетов и городских округов. Процедура регламентирована законодательством и уставами муниципальных районов.

По региональному законодательству главы администраций оставляют свои посты после выборов в Государственный совет и местные органы власти. Выборы в Госсовет состоялись 8 сентября. Свои голоса отдали за претендентов 33,26% совершеннолетних жителей региона. Отделения «Единой России» набрали большинство голосов — 54,7%. На втором месте ЛДПР (16,84%), на третьем — КПРФ (8,22%). Представители ЕР получили 60 мандатов депутатов крымского парламента, ЛДПР — 10, КПРФ — пять. Выборы состоялись не только в Госсовет Крыма, но и в горсовет Симферополя, а также в другие муниципалитеты.

20 сентября состоятся выборы главы Крыма и главы парламента. Первый будет избран депутатами Госсвета. Трех кандидатов на пост предлагает глава государства. Президент России Владимир Путин внес кандидатуры действующего главы Сергея Аксенова, депутата ГД от фракции КПРФ Павла Шперова и первого секретаря Крымского республиканского комитета КПРФ Сергея Богатыренко.