Главы России и Китая запустили строительство новых энергоблоков на двух АЭС

Российский президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин запустили строительство новых энергоблоков на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в КНР. Это произошло в эфире канала «Россия 24».

Председатель КНР и президент России приняли участие в торжественном мероприятии по видеосвязи. Подача бетона на площадках возведения новых энергоблоков стартовала после того, как Владимир Путин и Си Цзиньпин получили доклады о готовности. Они поочередно дали команду начинать работу.

«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с началом строительства Тяньванской атомной электростанции и АЭС „Сюйдапу“, сразу четырех новых энергоблоков. <...> Начинайте работу», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что Тяньванская АЭС была построена совместно с Россией. Пуск энергоблоков № 1 и № 2 с реакторами ВВЭР-1000 состоялся в 2007 году. Российский президент добавил, что сейчас отношения РФ и Китая вышли на самый высокий в истории уровень.

Россия и Китай уже давно сотрудничают в атомной отрасли. С участием РФ в КНР уже были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR.