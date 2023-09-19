19 сентября 2023, 00:18
Главы МИД России и Китая обсудили конфликт на Украине
Лавров и Ван И обсудили урегулирование конфликта на Украине
Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине во время переговоров в Москве. Об этом сообщили в российском ведомстве.
«Стороны обстоятельно обсудили текущее положение дел на Украине, отметив бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России», — сказано в заявлении.
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Кроме этого, стороны рассмотрели вопросы реализации договоренностей лидеров России и КНР, а также тематику контактов на высшем и высоком уровнях. Также министры обсудили подготовку участия РФ в приближающемся форуме «Один пояс, один путь», который пройдет в Пекине в октябре.
Перед началом встречи Ван И заявил, что сотрудничество России и КНР не направлено против третьих сторон и при этом сами они не подвергаются влиянию других стран. Он также добавил, что отношения Китая и РФ выступает важным звеном в поддержании мировой стабильности.
Сергей Лавров
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