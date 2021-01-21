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    21 января 2021, 20:21

    Главы МИД РФ и Кубы провели телефонные переговоры

    Артур Блянихов

    Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт российского МИД.

    Уточняется, что в ходе беседы стороны обсудили актуальные аспекты развития двустороннего стратегического партнерства и выразили обоюдную «настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям».

    «Подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США», — отмечается в сообщении.

    В ведомстве добавили, что решение США включить Кубу в список стран — спонсоров терроризма вызвало у Лаврова категорическое осуждение.