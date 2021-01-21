Главы МИД РФ и Кубы провели телефонные переговоры

Уточняется, что в ходе беседы стороны обсудили актуальные аспекты развития двустороннего стратегического партнерства и выразили обоюдную «настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям».

«Подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что решение США включить Кубу в список стран — спонсоров терроризма вызвало у Лаврова категорическое осуждение.