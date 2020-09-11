Главы МИД Индии и Китая договорились о поддержании мира на границе

Отмечается, что в рамках встречи, которая прошла в Москве, стороны пришли к выводу, что Китай и Индия должны учитывать несколько важных договоренностей. Министры пришли к выводу, что нельзя допустить развития конфликтной ситуации из-за разногласий, информирует сайт «Политика сегодня».

Происходящее на линии фактического контроля в Ладкхе не выгодно обеим сторонам. Пограничные ведомства обоих государств должны продолжать переговоры, чтобы в краткие сроки осуществить взаимный отвод войск. После этого планируется придерживаться безопасной дистанции.