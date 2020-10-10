Главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили свою приверженность договоренностям о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Министры пришли к ним во время переговоров в Москве, которые начались днем 9 октября и продлились более 10 часов.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, который 10 октября провел телефонные разговоры со своими коллегами. Он пообщался с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«В ходе бесед стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве, подчеркнули необходимость его строгого соблюдения „на земле“», — процитировало российское ведомство его слова.

Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое началось в 12:00 10 октября. Они решились на такой ход во время трехсторонных переговоров с участием России, которые проходили в Москве. Главы министерств общались более 10 часов.

Ранее Армения отметила, что тела погибших в конфликте можно будет забрать только в присутствии представителей Красного Крест. Nation News напомнил, что это мероприятие пройдет под контролем власти Нагорного Карабаха.