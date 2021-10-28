Стало известно имя нового главы города Суздаль

Сергей Владимирович Сахаров занял пост главы Суздаля. Об этом сообщил «Царьград».

Политик уже не первый раз становится главой города. Впервые мэром он стал в 2015 году. Следующие выборы должны состояться в 2023 году.

За кресло мэра также боролись Вероника Николаева (президент Владимирского регионального общественного объединения «Суздаль-клуб»), Максим Привезенцев (писатель из Москвы) и Евгений Беликов (главный инженер предприятия «Благоустройство»). Последний претендент перед итоговым голосованием отказался от участия.