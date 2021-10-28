Стало известно имя нового главы города Суздаль
Пост главы Суздаля вновь занял Сергей Сахаров
Сергей Владимирович Сахаров занял пост главы Суздаля. Об этом сообщил «Царьград».
Политик уже не первый раз становится главой города. Впервые мэром он стал в 2015 году. Следующие выборы должны состояться в 2023 году.
За кресло мэра также боролись Вероника Николаева (президент Владимирского регионального общественного объединения «Суздаль-клуб»), Максим Привезенцев (писатель из Москвы) и Евгений Беликов (главный инженер предприятия «Благоустройство»). Последний претендент перед итоговым голосованием отказался от участия.