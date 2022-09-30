Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Кремль | 360°

Важное 30 сентября 2022, 14:28 Поделиться Telegram

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Viber Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Кремль Главы Донбасса, Запорожья и Херсонской области прибыли в Кремль на подписание договоров РИА «Новости»

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Главы Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прибыли в Москву, чтобы подписать договоры о вступлении в состав РФ. Об этом сообщил официальный Telegram-канал информационного портала Kremlin_Russian.

Telegram-канал информационного портала Kremlin_Russian

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«В Кремль прибыли главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — сказано в сообщении.

В Георгиевском зале Кремля готовятся к церемонии подписания договоров о присоединении к РФ.

Telegram-канал правительства ЛНР

Telegram-канал правительства Луганской Народной Республики сообщил, что в зале, где пройдет историческая церемония подписания договоров о вхождении в состав России четырех регионов, вместе с российским триколором стоят штандарты новых территорий.

Церемония подписания договоров о включении в состав России новых территорий состоится 30 сентября, ее начало запланировали на 15:00.

Мероприятие пройдет в Большом Кремлевском дворце. Перед собравшимися выступит президент России Владимир Путин. Известно, что его речь будет объемной.

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