Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь отразить агрессию Украины

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ Владимира Путина оказать помощь в отражении «военной агрессии» со стороны вооруженных сил Украины. Предполагается, что российское вмешательство позволит избежать жертв среди мирного населения территорий и предотвратит гуманитарную катастрофу в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«В обращениях подчеркивается, что в настоящее время в связи с обострением обстановки и угрозами со стороны Киева граждане республик вынуждены покидать свои дома, <…> происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры <…> и самое страшное — гибель мирного населения в том числе детей. Действия киевского режима свидетельствуют о нежелании прекращать войну на Донбассе», — процитировал Песков текст писем.

Также в обращении говорится, что Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии соприкосновения. При этом украинские власти получают военную поддержку со стороны США и стран Запада, они ориентированы на «силовое решение конфликта».

«Учитывая вышеизложенное, главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы, на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками, просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины», — сообщил Песков.

Ранее глава ДНР Денис Пушили призвал власти Украины добровольно отвести войска от линии соприкосновения в Донбассе. Иначе, по его мнению, ситуация «пойдет вразнос».

Обострение ситуации между самопровозглашенными республиками Донбасса и Украиной началось 17 февраля, когда руководство республик сообщило о многочисленных обстрелах территорий со стороны сил ВСУ, расположенных на линии соприкосновения.