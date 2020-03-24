Главврач Коммунарки призвал готовиться к итальянскому сценарию эпидемии

Сегодня президент посетил больницу, в которой находятся пациенты с подозрением на коронавирус.

С медицинской точки зрения сейчас описано по большому счету два сценария: азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский, когда это нарастает. Мне как врачу… видится, что очень важно отработать итальянский сценарий. Денис Проценко главный врач больницы в Коммунарке

По словам главврача, при всплеске заболевания в Москве его медучреждение «реально готово трансформироваться», чтобы принять большое количество больных.

«А если мы вдруг внезапно пойдем по китайскому или корейскому пути, и все это оборвется в апреле-мае, мне кажется, врачи будут самые радостные», — добавил Проценко.

Путин пообещал обсудить с правительством сценарии развития эпидемии.