13 декабря 2023, 12:45
Главу Вейделевского района Алексеева уводили из-за нарушения закона
Гладков заявил, что главу Вейделевского района уволили из-за нарушений закона
Глава Вейделевского района Александр Алексеев покинул свой пост. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Причина: есть все признаки нарушения законодательства. Оценку его действий дадут правоохранительные органы», — написал Гладков.
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Губернатор также сообщил, что освободил от должности заместителя губернатора Юлию Щедрину. Причину решения Гладков не назвал.
Алексеева избрали главой Вейделевского района в начале 2023 года. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 22 февраля.
Щедрина начала работу в должности заместителя губернатора Белгородской области 6 апреля 2020 года. За четыре года до этого ее назначили первым заместителем начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды региона.
Ранее освободили от должности заместителя министра транспорта России Игоря Чалика. Его уволили после истечения срока действия служебного контракта.
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