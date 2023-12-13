Власть 13 декабря 2023, 12:45 Главу Вейделевского района Алексеева уводили из-за нарушения закона Гладков заявил, что главу Вейделевского района уволили из-за нарушений закона

Читать 360tv в

Глава Вейделевского района Александр Алексеев покинул свой пост. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Причина: есть все признаки нарушения законодательства. Оценку его действий дадут правоохранительные органы», — написал Гладков.

Реклама

Губернатор также сообщил, что освободил от должности заместителя губернатора Юлию Щедрину. Причину решения Гладков не назвал.

Алексеева избрали главой Вейделевского района в начале 2023 года. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 22 февраля.

Щедрина начала работу в должности заместителя губернатора Белгородской области 6 апреля 2020 года. За четыре года до этого ее назначили первым заместителем начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды региона.

Ранее освободили от должности заместителя министра транспорта России Игоря Чалика. Его уволили после истечения срока действия служебного контракта.