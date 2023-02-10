Власть 10 февраля 2023, 14:41 Главу Таможенной службы сняли с должности Премьер Мишустин снял с должности главу Таможенной службы Булавина Пресс-служба Кремля

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин освободил от исполнения обязанностей главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина, поскольку тот достиг 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Занимавший пост руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Булавин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет», — сказано в сообщении.

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Булавин возглавил ФТС в июле 2016 года. Его место займет Руслан Давыдов, Михаил Мишустин уже подписал распоряжение о назначении его временно исполняющим обязанности главы ведомства.

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Давыдов с 2017 года являлся первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. В частности, он курировал внедрение автоматических процедур при декларировании и работу электронных таможен. Давыдов находится в структурах ФТС уже более 15 лет.