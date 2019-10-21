Главу СПЧ отправили в отставку

На его должность назначили Валерия Фадеева, который ранее занимал пост секретаря Общественной палаты.

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«Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев с сегодняшнего дня указом главы государства Владимира Путина назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека», — сказано в сообщении.

Кроме того, изменения коснулись и состава членов СПЧ. В Совет добавили четырех человек, среди которых исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский. Еще трех членов СПЧ исключили из состава организации.

Михаилу Федотову, который в течение девяти лет руководил Советом по правам человека, недавно исполнилось 70 лет. Это предельный возраст, который может быть у государственного служащего. После отставки Федотов собирается сосредоточиться на научной работе, в том числе по развитию сотрудничества с ЮНЕСКО. Ранее он долгое время проработал там в качестве представителя России.