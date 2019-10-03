  • Главу Росгидромета уволили

    03 октября 2019, 16:22

    Дамир Матюхин

    Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Росгидромета Максима Яковенко. Распоряжение появилось на сайте правительства.
    Главу Росгидромета уволили

    «Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», — говорится в тексте документа. Причина отставки Яковенко не раскрывается.

    Глава Минприроды: Росприроднадзор и Росгидромет объединяться не будут

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    Максим Яковенко занимал должность руководителя Гидрометцентра с 2017 года, до этого он в течение трех лет занимал пост заместителя главы ведомства. Кто сменит его на этом посту — не сообщается.

    В августе прошлого года о возможной реорганизации Росгидрометцентра заявлял министр природы России Дмитрий Кобылкин. Так он прокомментировал возможное объединение синоптической службы с Росприроднадзором.

    Максим Яковенко заявлял, что реорганизация действительно будет, но она будет заключаться в объединении всех метеослужб страны в единую госкорпорацию.