Главу РЭО Гудкова и замминистра Люлина официально освободили от должностей

Глава правительства Михаил Мишустин провел кадровые перестановки. Он освободил от должности замминистра науки Сергея Люлина и генерального директора ППК «РЭО» Илью Гудкова.

Люлин и Гудков были освобождены от должностей по распоряжению правительства. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил ТАСС.

О том, что Гудков покидает должность главы публично-правовой компании «Российский экологический оператор», стало известно еще на прошлой неделе. В Минприроды это решение объяснили разработкой федеральной схемы по обращению с отходами.

Илья Гудков стал гендиректором РЭО в январе 2020 года, до этого он занимал пост главы ФКУ «Ространсмодернизация». В Минприроды рассказывали, что перед ним была поставлена задача разработать федеральную схему по обращению с отходами, она должна стать «фундаментом для полноценной цифровизации данной отрасли». Сейчас эта задача выполнена.

Сергей Люлин занимал пост заместителя министра науки и высшего образования России с конца марта. Он курировал вопросы научно-технической и инновационной политики, а также международное сотрудничество.