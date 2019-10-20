Главу района в Белгородской области заподозрили в получении взятки и арестовали

Главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова арестовали по решению Басманного суда Москвы. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба областного Управления ФСБ.

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«В отношении Попкова А.Т. возбуждено и расследуется уголовное дело „Получение взятки в крупном размере“. Басманным районным судом Москвы ему избранна мера пресечения в виде заключения под стражу» — приводит сообщение ТАСС.

Как стало известно, Попков незаконно получил деньги от представителя юридического лица. Его задержали 18 октября на рабочем месте. Остальные детали уголовного дела пока не раскрываются.

Анатолий Попков был назначен на должность главы районной администрации в декабре 2017 года после проведения открытого конкурса на пост.