Главу поселка в ЯНАО ждет увольнение

Отмечается, что убрать с должности главу поселка хотят из-за потери доверия.

«Факты, подтвержденные правоохранительными органами, говорят о существенных коррупционных нарушениях. Если глава не понимает, что он не соответствует своей должности, то мы ему в этом поможем», — рассказал губернатор.

В мэрии поселка прокомментировали ситуацию, заявив, что такой информацией они не обладают.