    18 июня 2020, 20:58

    Главу поселка в ЯНАО ждет увольнение

    Анастасия Кременчугская

    Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО, заявил, что Адиля Магерамова, мэра поселка Лонгъюган Надымского района, уволят. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Отмечается, что убрать с должности главу поселка хотят из-за потери доверия.

    «Факты, подтвержденные правоохранительными органами, говорят о существенных коррупционных нарушениях. Если глава не понимает, что он не соответствует своей должности, то мы ему в этом поможем», — рассказал губернатор.

    В мэрии поселка прокомментировали ситуацию, заявив, что такой информацией они не обладают.