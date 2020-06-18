Главу поселка в ЯНАО ждет увольнение
Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО, заявил, что Адиля Магерамова, мэра поселка Лонгъюган Надымского района, уволят. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Отмечается, что убрать с должности главу поселка хотят из-за потери доверия.
«Факты, подтвержденные правоохранительными органами, говорят о существенных коррупционных нарушениях. Если глава не понимает, что он не соответствует своей должности, то мы ему в этом поможем», — рассказал губернатор.
В мэрии поселка прокомментировали ситуацию, заявив, что такой информацией они не обладают.