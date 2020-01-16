Главу МВД Коми задержали за взятку

Министр внутренних дел по Республике Коми генерал-майор полиции Виктор Половников задержан. Его подозревают в получении взятки.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сказано в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

В его отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Сейчас ведут следственные и процессуальные действия. Следователи разбираются в обстоятельствах преступления. Идет работа над закреплением доказательной базы. Сумма предполагаемой взятки пока не сообщается. По неофициальным данным, речь может идти о 10 миллионах рублей.

На сайте МВД по Коми написано, что Половников возглавляет ведомство с мая 2015 года. В течение нескольких лет он также занимал должность заместителя начальника ГУМВД России по Дальневосточному федеральному округу.