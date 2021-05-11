Главу Минздрава Омской области отправили на дополнительное обследование после 3 дней скитания по лесу

Министр здравоохранения Омского области Александр Мураховский уже приступил к работе. Тем не менее его решили отправить на дополнительное обследование к врачам. За несколько дней до этого он заблудился в лесу.

«Главе ведомства доложили о текущей обстановке, промежуточных итогах вакцинации от коронавируса, эпидемиологической ситуации и других актуальных вопросах», — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Уточняется, что Мураховский отправился в одну из городских больниц. Там его осмотрят медики. В пресс-службе добавили, что несмотря на хорошее самочувствие, «было принято решение об осмотре узкими специалистами и проведении ряда диагностических исследований».

Мураховский пропал 7 мая. Он уехал с охотничьей базы с группой людей, но был последним в колонне и отстал, а затем заблудился. Его квадроцикл застрял и он продолжил путь пешком. Министр искал людей три дня: он ночевал в вагончике, мерз под деревом и только на третьи сутки вышел к селу Балсы. Его искали полицейские спасатели и волонтеры. Чиновник видел пролетающий мимо вертолет, но спасатели его не заметили из-за неяркого цвета одежды.