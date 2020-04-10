Главу Минздрава Коми отправили в отставку

Распоряжение об отставке Березина подписал временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба. Предположительно, Минздрав временно возглавит первый замминистра Игорь Маклаков.

В документе также сказано, что пост зампредседателя местного правительства займет Виктория Филина.

По информации оперштаба, Коми находится на четвертом месте по количеству зараженных коронавирусом среди всех регионов России. По последним данным, там зафиксировали 208 случаев заболевания COVID-19. Трое пациентов с подтвержденным диагнозом скончались.

Резкая вспышка коронавируса в республике зафиксирована сразу в нескольких медицинских учреждениях. Сейчас на карантине находятся врачи и пациенты Эжвинской городской больницы, Княжпогостской центральной районной больницы и Республиканской клинической больницы.

По одной из версий, вспышка коронавируса в Эжвинской городской больнице могла произойти из-за одного врача. СМИ утверждают, что он продолжил ходить на работу после того, как вернулся из-за границы. Более того, медик чувствовал недомогание, но списал все на обычную простуду.

По последней информации, в России зафиксировали 11 917 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки подтвердили заболевание у 1786 пациентов. Всего за время распространения инфекции по стране,от COVID-19 вылечились 795 пациентов, скончались — 94.