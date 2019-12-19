Главу Минэнерго Крыма отправили в отставку

В документе, опубликованном на официальном сайте правительства Крыма, говорится, что Белик покидает свой пост в связи с истечением срока полномочий.

«Прекратить полномочия Белика… и освободить его от государственной должности», — написано в указе.

На документе указана дата — 19 декабря.

Вадим Белик занимал должность главы министерства топлива и энергетики с 2017 года. Перед этим он был замглавы Минэнерго Крымского полуострова.