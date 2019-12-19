    19 декабря 2019, 15:47

    Главу Минэнерго Крыма отправили в отставку

    Александр Кушак

    Сергей Аксенов, глава республики Крым уволил министра топлива и энергетики полуострова Вадима Белика, сообщила «Газета.ru».

    В документе, опубликованном на официальном сайте правительства Крыма, говорится, что Белик покидает свой пост в связи с истечением срока полномочий.

    «Прекратить полномочия Белика… и освободить его от государственной должности», — написано в указе.

    На документе указана дата — 19 декабря.

    Вадим Белик занимал должность главы министерства топлива и энергетики с 2017 года. Перед этим он был замглавы Минэнерго Крымского полуострова.