    06 мая 2020, 17:46

    Главу Минэкономразвития отстранили от работы по нацпроектам. Это случилось после критики Путина

    Эля Данилюк

    Правительство России приняло решение исключить министра экономического развития Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

    «Исключить из рабочей группы Совета Решетникова М.Г. и Смирнову И.В.», — говорится в документе. Вместо них над нацпроектами и стратегическим развитием страны будут работать замглавы ведомства Полина Крючкова и представитель ОНФ Арсений Беленький.

    Такое решение Кабмин принял после критики Путина в адрес чиновника во время видеоконференции. Президент заявил, что Решетникову стоит внимательнее отнестись к проблемам в его отрасли и разобраться, как тратятся бюджетные деньги в условиях пандемии.

    «Структурировать надо всю эту информацию, чтобы владеть, владеть ситуацией вживую просто», — сказал глава государства.

    В апреле вопросы к министру были и у главы правительства Михаила Мишустина. Он заявил, что поручения президента нужно выполнять и мониторить эти вопросы ежедневно.