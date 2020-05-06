Главу Минэкономразвития отстранили от работы по нацпроектам. Это случилось после критики Путина

«Исключить из рабочей группы Совета Решетникова М.Г. и Смирнову И.В.», — говорится в документе. Вместо них над нацпроектами и стратегическим развитием страны будут работать замглавы ведомства Полина Крючкова и представитель ОНФ Арсений Беленький.

Такое решение Кабмин принял после критики Путина в адрес чиновника во время видеоконференции. Президент заявил, что Решетникову стоит внимательнее отнестись к проблемам в его отрасли и разобраться, как тратятся бюджетные деньги в условиях пандемии.

«Структурировать надо всю эту информацию, чтобы владеть, владеть ситуацией вживую просто», — сказал глава государства.

В апреле вопросы к министру были и у главы правительства Михаила Мишустина. Он заявил, что поручения президента нужно выполнять и мониторить эти вопросы ежедневно.