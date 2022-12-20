20 декабря 2022, 13:02
Главу МИД ДНР Наталью Никонорову освободили от должности
Врио главы ДНР Пушилин освободил Никонорову от должности главы МИД республики
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об освобождении от должности министра иностранных дел республики Натальи Никоноровой. Документ опубликовали на сайте руководителя региона.
Указ вступил в силу в день подписания — в понедельник, 19 декабря.
Реклама
«Освободить Никонорову Наталью Юрьевну от должности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики», — сказано в тексте документа.
Реклама
В начале ноября Денис Пушилин заявил, что структуру правительства ДНР решили реформировать из-за бездействия чиновников, и призвал начать борьбу с «чиновничьим произволом».
Наталья Никонорова позже уточнила, что посольство ДНР в Москве начали переделывать в представительство.
Ранее СБУ предъявила обвинения 16 организаторам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По двум статьям Уголовного кодекса обвинили и Никонорову.
ДНР
Чиновники
Реклама
Реклама