Власть 20 декабря 2022, 13:02 Главу МИД ДНР Наталью Никонорову освободили от должности Врио главы ДНР Пушилин освободил Никонорову от должности главы МИД республики РИА «Новости»

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об освобождении от должности министра иностранных дел республики Натальи Никоноровой. Документ опубликовали на сайте руководителя региона.

Указ вступил в силу в день подписания — в понедельник, 19 декабря.

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«Освободить Никонорову Наталью Юрьевну от должности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики», — сказано в тексте документа.

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В начале ноября Денис Пушилин заявил, что структуру правительства ДНР решили реформировать из-за бездействия чиновников, и призвал начать борьбу с «чиновничьим произволом».

Наталья Никонорова позже уточнила, что посольство ДНР в Москве начали переделывать в представительство.

Ранее СБУ предъявила обвинения 16 организаторам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По двум статьям Уголовного кодекса обвинили и Никонорову.