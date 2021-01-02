Главу ГИБДД сменили в Москве

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, предыдущего главу столичной Госавтоинспекции Юрия Дроганова отправил в отставку президент Владимир Путин. Причину отставки источник не назвал.

Юрий Дроганов занимал свой пост с ноября 2019 года. До него с марта 2015 года московское управление ГИБДД возглавлял Виктор Коваленко.

Дроганов начал службу в 1983 году в должности милиционера ППС. В 1990 году стал инспектором отдела ГАИ Красногвардейского района Москвы, вскоре был назначен руководителем Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Южного административного округа столицы. С 1996 года начал занимать руководящие должности в ГИБДД, в 2015 году был назначен заместителем столичной Госавтоинспекции.