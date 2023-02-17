Власть 17 февраля 2023, 15:25 Главу «Газпрома» Миллера сравнили с Соловьем-разбойником Президент Путин сравнил главу «Газпрома» Миллера с Соловьем-разбойником из-за шапки РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин оценил шапку главы «Газпрома» Алексея Миллера на мероприятии по случаю юбилея компании. Из-за сдвинутого головного убора глава государства сравнил Миллера с Соловьем-разбойником, сообщили в Telegram-канале кремлевского пула РИА «Новости».

«Газпром» отмечает 30-летие. На онлайн-встрече Путин обратил внимание на шапку главы компании, который в тот момент стоял на улице в Санкт-Петербурге.

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«И поскольку я вижу, шапку вы носите как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера», — сказал Путин.

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После этого российский лидер пригласил Миллера на татами. В ходе юбилейного мероприятия Путин отметил, что «Газпром» является не только одной из крупнейших российских компаний, но и имеет огромные запасы голубого топлива.

По словам главы государства, организация за все время своей деятельности стала одним из локомотивов экономического возрождения и роста России. «Газпром» движется вперед и умудряется запускать новые проекты, в то время как извне мешают развитию компании.