Главу Чувашии Игнатьева исключили из партии из-за скандалов с МЧС и журналистами

Главу Чувашии Михаила Игнатьева решили исключить из партии на фоне скандалов с журналистами, сотрудниками МЧС и рекомендации исключить его из «Единой России». Он возглавлял республику с 2010 года. Об этом заявил Андрей Турчак.

За две недели Игнатьев оказался участником не одного, а целой серии скандалов, которые вызвали общественный резонанс и комментарии федеральных чиновников. Самым известным стал случай с сотрудником МЧС, которого глава Чувашии заставил подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин. Это произошло во время торжественного вручения техники на площади Республики в Чебоксарах.

Сам Игнатьев и чувашский главк МЧС посчитали прыжок шуткой. Между тем секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сразу сказал, что на ближайшем заседании комиссии по этике партии поставит вопрос об исключении Игнатьева. Отношение главы Чувашии к спасателям также раскритиковал глава МЧС Евгений Зиничев.

Игнатьев посчитал скандал «домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью».

«Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие, дружеские отношения сложились», — заявил глава Чувашии после публикации видео.

За несколько дней до этого Игнатьев заявил, что в регионе есть «отдельные журналисты», которые «ни одной статьи не написали о человеке труда», но «с утра до вечера критикуют». Он призвал их «мочить». Представители Игнатьева заявили, что главу Чувашии неправильно поняли, и назвали это «информационной атакой».

Из-за скандалов комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить Игнатьева из партии.

Михаил Игнатьев родился и получил образование в Чувашии. Он является главой республики с 2010 года, до этого в течение восьми лет был министром сельского хозяйства в регионе. Полномочия Игнатьева истекали в сентябре 2020 года.