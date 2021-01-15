Главред «Эха Москвы» объяснил выход России из Договора по открытому небу
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов с своем Telegram-канале прокомментировал выход России из Договора по открытому небу. Журналиста процитировало ИА Ura.ru.
По мнению Венедиктова, РФ специально начала выход из соглашения перед приходом в Белый дом новоизбранного лидера США Джо Байдена.
«Очевидно, что угроза выхода из Договора за шесть дней до прихода к власти новой администрации США — демонстрация», — заметил главред «Эха Москвы».
Уточняется, что Байден официально вступит в должность главы государства 20 января.