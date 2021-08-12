Главой Тавдинского городского округа на Урале стал Валентин Миронов

Кадровые перестановки случились в Тавдинском городском округе Свердловской области. Новым главой назначен вице-мэр Валентин Миронов. За избрание кандидата проголосовала местная дума, сообщил Ura.ru со ссылкой на председателя конкурсной комиссии Вадима Дубичева.

«На заседании думы Миронов избран главой. Из 16 депутатов за него проголосовали 15», — сообщил Дубичев и добавил, что инаугурация состоится 20 августа. Сейчас Миронов является врио мэра.

Валентин Миронов возглавлял отдел Министерства внутренних дел России до осени 2019 года.