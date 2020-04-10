Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Главой Росздравнадзора назначили Аллу Самойлову. Раньше ведомство возглавлял Михаил Мурашко, который стал министром здравоохранения.

«Назначить Самойлову Аллу Владимировну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения», — говорится в распоряжении премьер-министра от 9 апреля.

Алле Самойлова 53 года. Она возглавляла в Минздраве департамент проектной деятельности, который контролирует выполнение нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение». До этого она работала в Росздравнадзоре, руководила отраслью здравоохранения в Чувашии в качестве министра.

До назначения Самойловой временно исполняющим обязанности руководителя Росздравнадзора был Дмитрий Пархоменко.

С середины марта Росздравнадзор находится в подчинении Минздрава. Раньше ведомством руководило правительство.

Росздравнадзор контролирует обращение медицинских изделий и лекарств, следит за ценами за жизненно необходимыми препаратами и их наличием, а также проводит проверки качества и безопасности медицинской деятельности.