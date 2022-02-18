Главой Роспатента стал Юрий Зубов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил главой Роспатента Юрия Зубова, который раньше занимал должность замглавы ведомства, написал RT со ссылкой на Telegram-канал правительства.

«Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) стал Юрий Зубов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в тексте сообщения.

Ранее Мишустин принял решение назначить главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгения Петрова.