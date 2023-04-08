Власть 08 апреля 2023, 11:03 Главой департамента регионального развития кабмина стала Светлана Иванова Светлана Иванова назначена директором департамента регионального развития кабмина

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Светлана Иванова стала главой департамента регионального развития правительства России. Распоряжение о ее назначении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликовали на сайте кабинета министров.

«Директором департамента регионального развития правительства России стала Светлана Иванова», — говорится в сообщении.

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Иванова с 2019 года работала на различных должностях в органах государственной власти Костромской области. С марта 2021 года занимала пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Ранее должность директора департамента регионального развития правительства России занимал Василий Анохин. Президент Владимир Путин в середине марта назначил его исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Предыдущий глава региона, Алексей Островский, подал в отставку по собственному желанию.