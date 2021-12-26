Кадыров подумает о том, чтобы остаться главой Чечни

Лидер Чечни Рамзан Кадыров не исключил, что будет вновь баллотироваться на выборы главы республики. Об этом он сообщил во время ежегодной пресс-конференции.

«Теперь эта возможность есть. Время придет — подумаю», — сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста.

Кадыров занимает свой пост с апреля 2011 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин одобрил новый федеральный закон.

В соответствии с ним главам субъектов запрещено наименоваться президентами и быть избранными более чем на два срока подряд.

Ранее Чеченский парламент предложил правительству издать указ, в соответствии с которым СМИ не будут иметь права указывать национальность преступников.