Правительство рекомендовало назначить Михаила Полубояринова главой «Аэрофлота»

Российское правительство рекомендовало совету директоров «Аэрофлота» назначить Михаила Полубояринова на пост главы компании и поддержать выдвижение министра транспорта Виталия Савельева на пост председателя совета директоров.

Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщил ТАСС. До сих пор Полубояров был гендиректором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

«Правительство определилось с кандидатурой на пост генерального директора „Аэрофлота“. На эту должность рекомендован Михаил Полубояринов. Директива для представителей государства (оно владеет 51,17% акций перевозчика) в совете директоров авиакомпании подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым и будет направлена в „Аэрофлот“ в ближайшее время», — сказано в сообщении.

На ближайшем заседании, посвященном избранию генерального директора авиакомпании, члены совета директоров должны голосовать за эту кандидатуру.

В качестве неисполнительного директора Михаил Полубояринов вошел в совет директоров «Аэрофлота» в 2017 году. В компании он ранее работал в 2000–2009 годах главным бухгалтером и заместителем гендиректора.

С 2009 года на разных должностях работал в ВЭБ, в 2020 году стал гендиректором ГТЛК.

Источник РБК сообщил, что назначение Полубояринова могло состояться еще весной. Вопрос был отложен из-за сложной ситуации с пандемией.

Десять лет руководивший «Аэрофлотом» Виталий Савельев был назначен министром транспорта 10 ноября.