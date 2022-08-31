Главными женщинами в жизни Михаила Горбачева стали его супруга и Маргарет Тэтчер

В жизни бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева были две главные женщины, которые определили судьбу политика: его супруга Раиса и самый известный премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Об этом «360» рассказала писатель, автор книги о Михаиле и Раисе Горбачевых «Любовь, брак и судьба» Светлана Сметанина.

«Очень важна роль его жены. Раиса Максимовна была очень тщеславным и амбициозным человеком. Она всегда стремилась к большой политической карьере мужа и во всем ему помогала, поддерживала, была его серым кардиналом. Они вместе писали все его выступления. Раиса Максимовна вносила очень много правок», — пояснила Сметанина.

Второй не менее важной женщиной в жизни бывшего президента СССР писательница сочла Маргарет Тэтчер. Она напомнила, что Горбачев познакомился с премьер-министром Великобритании на похоронах одного из советских политиков.

«Маргарет Тэтчер увидела Горбачева и сразу оценила: „С этим человеком можно иметь дело“. Михаил Сергеевич испытывал к ней невероятную симпатию, и Раиса Максимовна ревновала супруга. Именно Тэтчер ввела президента Советского Союза в западный мир, открыла все двери, со всеми его познакомила. Сказала, что это „наш человек“», — отметила Светлана Сметанина

По ее мнению, Горбачев был человеком, абсолютно ориентированным на Запад. В одной из заграничных поездок его встретили восхищенным скандированием «Горби!».

В этот момент бывший президент СССР повернулся к Раисе Максимовне и сказал: «Ради этого момента стоило жить!».