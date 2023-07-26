Власть 26 июля 2023, 14:17 Главный военно-морской парад в Петербурге состоится 30 июля Президент Путин постановил провести главный военно-морской парад в Петербурге 30 июля РИА «Новости»

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Главный военно-морской парад состоится в 30 июля в Санкт-Петербурге, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа президента Владимира Путина. После мероприятия, в 22:30 жители и гости северной столицы увидят салют.

«Постановляю провести 30 июля 2023 года, в День Военно-морского флота, в городе Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад, в 22 часа 30 минут по московскому времени артиллерийский салют», — постановил президент.

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Он возложил на Минобороны и другие федеральные органы власти подготовку и проведение мероприятия. Правительству Санкт-Петербурга поручили оказать содействие. Глава государства подписал указ 26 июля, документ вступил в силу в этот же день.

Жители и гости столицы смогут посетить Музей Победы (основное здание и филиал на Поклонной горе) в День Военно-морского флота 30 июля бесплатно, если будут в тельняшках или бескозырках. Купить билеты все же придется для прохода к экспозициям «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».