Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 26 июля

«В ознаменование славных побед военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 26 июля 2020 года в День военно-морского флота, в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад», — указано в документе.

Парад готовит Министерство обороны совместно с другими федеральными ведомствами, определяемыми правительством. Также властям северной столицы поручено оказать в этом содействие.

10 июля прошли тренировки кораблей и катеров, прибывших в Финский залив для участия в параде. Для мероприятия задействовали 15 морских суден.

Парад проводится в честь дня Дня Военно-Морского Флота. В нем также будут участвовать авиация, среди которой самолеты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27 и другие воздушные судна. Торжества в честь праздника запланированы и в других морских городах — Североморске, Балтийске, Владивостоке, Севастополе, а также в сирийском порту Тартус.