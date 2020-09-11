Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушения трудовой дисциплины

Директор Центра судебно-медицинской экспертизы Андрей Ковалев уволился по собственному желанию. Это решение связывают с нарушением трудовой дисциплины.

Ковалев также работал главным внештатным специалистом Минздрава по судмедэкспертизе. Однако РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что увольнение никак не связано с этой деятельностью.

Пресс-служба Министерства здравоохранения также подтвердила увольнение Ковалева.

«С 8 сентября он не занимает должность директора центра», — заявили представители Минздрава.

Сам Ковалев рассказал, что действительно уволился, но приказов о снятии с должности главного внештатного специалиста по судмедэкспертизе он еще не видел. Также экс-глава центра сообщил, что написал объяснительную на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, где признал, что нарушал трудовую дисциплину.

Со 2 сентября временно исполняющим обязанности главы Центра судебно-медицинской экспертизы назначен Игорь Макаров. Приказ о назначении одобрен в Минздраве.