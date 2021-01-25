Главный камень преткновения в отношениях США и РФ назвали в Совфеде

«Претензии США на получение односторонних преимуществ и одностороннего превосходства в международных отношениях. Наша позиция — это равенство всех участников международных отношений. В частности, равенство в отношениях между Россией и США. Это главный камень преткновения», — обратил внимание сенатор.

По его словам, если американская сторона согласится с тем, что отношения должны строиться на принципах взаимного учета интересов и равенства, то все остальное получится достаточно быстро. Парламентарий добавил, что Россия всегда готова к улучшению отношений.

«Выбор не за нами, а за американской стороной. Если они будут выбирать деградацию, будет деградация. Если они будут выбирать улучшение, мы к этому всегда готовы», — подытожил собеседник издания.