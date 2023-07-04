Власть 04 июля 2023, 20:26 Главной задачей «Единой России» назвали консолидацию вокруг Путина Медведев указал на важность для «Единой России» консолидации вокруг президента Путина РИА «Новости»

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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главной задачей партии сохранение консолидации вокруг президента Владимира Путина. Об этом он заявил, открывая заседание генсовета «ЕР», его слова привела пресс-служба партии.

Медведев поблагодарил всех, кто в этот непростой час выступил в поддержку президента и ВС России, не допустил раскола и дестабилизации, а также не оставил шансов организаторам мятежа.

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Он отметил, что провокация не удалась. Если кто-то и рассчитывал, что люди будут из-за мятежа отказываться от службы, то этого не произошло. Темпы набора на контрактную службу остались прежними.

Медведев заметил, что все внутренние проблемы нужно решать путем взвешенного диалога — без угроз и ультиматумов, потому что они «играют на руку нашим врагам».

«И наша партия всегда придерживалась такого подхода. Безусловно, исключительно важно сохранять консолидацию вокруг главы государства», — заключил он.

Ранее Медведев сообщил, что попытка мятежа не повлияла на отношение россиян к контрактной службе в зоне СВО. Только за минувшую неделю контракты с ВС России заключили порядка 10 тысяч человек.