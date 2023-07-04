04 июля 2023, 20:26
Главной задачей «Единой России» назвали консолидацию вокруг Путина
Медведев указал на важность для «Единой России» консолидации вокруг президента Путина
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главной задачей партии сохранение консолидации вокруг президента Владимира Путина. Об этом он заявил, открывая заседание генсовета «ЕР», его слова привела пресс-служба партии.
Медведев поблагодарил всех, кто в этот непростой час выступил в поддержку президента и ВС России, не допустил раскола и дестабилизации, а также не оставил шансов организаторам мятежа.
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Он отметил, что провокация не удалась. Если кто-то и рассчитывал, что люди будут из-за мятежа отказываться от службы, то этого не произошло. Темпы набора на контрактную службу остались прежними.
Медведев заметил, что все внутренние проблемы нужно решать путем взвешенного диалога — без угроз и ультиматумов, потому что они «играют на руку нашим врагам».
«И наша партия всегда придерживалась такого подхода. Безусловно, исключительно важно сохранять консолидацию вокруг главы государства», — заключил он.
Ранее Медведев сообщил, что попытка мятежа не повлияла на отношение россиян к контрактной службе в зоне СВО. Только за минувшую неделю контракты с ВС России заключили порядка 10 тысяч человек.
Дмитрий Медведев
Владимир Путин
«Единая Россия»
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