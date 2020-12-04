В Нагорном Карабахе нет «главного» — там есть две конфликтующие стороны и трехстороннее соглашение России, Армении и Азербайджана. При этом РФ координирует свои действия с каждой из них.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости». Он отметил, что российские миротворцы координируют свои действия и с Арменией, и с Азербайджаном, потому что в Нагорном Карабахе нет «главного». Есть только страны, которые подписали соглашение.

«Там, собственно, нет главного. Там есть две конфликтующие стороны — это Армения и Азербайджан. <…> И во исполнение положений этого заявления российские военные, а также российская гуманитарная миссия, которая состоит не только из военных, координируют свои действия и с азербайджанцами, и с армянами», — отметил Песков.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года — там начались военные действия, которые привели к жертвам среди мирных жителей. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, однако вскоре одна из них его нарушала и снова открывала огонь. При этом Армения и Азербайджан перекладывали вину друг на друга.

Успешным оказалось только трехстороннее соглашение, которое в ночь с 9 на 10 ноября заключили в Москве представители Армении, России и Азербайджана. При посредничестве РФ они договорились прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Ереван передал под контроль Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в регион пришли российские миротворцы.