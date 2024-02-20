Эксклюзив 20 февраля 2024, 15:51 «Главное событие года». О чем будет говорить Путин в послании Федеральному собранию Сенатор Деньгин: международная повестка станет одной из тем послания Путина

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По традиции президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поднимет тему международной повестки. Об этом «360» рассказал руководитель Всероссийской молодежной организации ЛДПР, сенатор Вадим Деньгин.

Также глава государства обсудит социальные меры, так как он уже назвал 2024-й Годом поддержки многодетной семьи.

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«Я думаю, достаточно много будет каких-то социальных мер, механизмов поддержки <…> То есть, я думаю, что будет международная социально ориентированная повестка», — отметил сенатор.

Президент затронет тему специальной операции в формате диалога с верхней и нижней палатами, а также губернаторским корпусом, считает Деньгин.

«Послание президента вне зависимости от выборов для всех политических систем — это главное событие года. Это итоги уходящего и, так сказать, ориентиры на будущее. Поэтому президент всегда в этом плане дает главные постулаты в том виде, в котором мы должны двигаться и на что ориентироваться в рамках принятия решения по изменению законодательства», — объяснил сенатор.

Одним из самых обсуждаемых событий февраля стало интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, однако эту тему в послании президента Федеральному собранию вряд ли затронут, сказал политик.

«Смотреть это интервью будут постоянно, но как-то внимание, на мой взгляд, уделять лично Такеру в рамках федерального послания, наверное, вряд ли будут», — заключил сенатор.

В пресс-службе Кремля ранее анонсировали послание Путина Федеральному собранию. Оно состоится 29 февраля.