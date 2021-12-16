Президент России Владимир Путин пошутил о том, что важнее то, с кем идти на свидание, а не куда. Это произошло во время осмотра специальной выставки Агентства стратегических инициатив в формате «7 станций». Слова главы государства передало РИА «Новости».

Во время осмотра выставки главе государства показали стенд, посвященный путям решения жизненных ситуаций россиян.

«Здесь потребности расписаны?» — уточнил Путин.

«Даже простые — выбрать, куда пойти на свидание», — ответила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

«Важно с кем!» — ответил ей президент.

Также главе государствах в ходе экскурсии поведали о передовых социально-экономических практиках регионов. В том числе — о практике раннего выявления онкологических заболеваний молочной железы. Кроме того, Путину рассказали о решениях регионов по занятости населения.

Кроме того, на выставке Путину рассказали о проектно-образовательном интенсиве АСИ под названием «Архипелаг 21.21», прошедшем в Великом Новгороде, а глава городского округа Черноголовка сообщил о проекте по развитию научного потенциала наукогородов.

Ранее стало известно, что большинство жителей России заявили, что людям нужны авторитеты. Одним из них россияне назвали президента страны Владимира Путина. Его авторитетность отметили 16% участников опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).