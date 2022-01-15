Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян до 30 января. Также он напомнил о необходимости обратить внимание на права граждан.

Об этом говорится на сайте Кремля. В документе указана необходимость «обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона».

Закон должен предусматривать доступность получения документов о вакцинации или медотвод по состоянию здоровья, а также для тех, кто перенес ковид. Кроме того, необходимо будет отслеживать, как законопроект повлиял на деятельность различных организаций в сфере экономики.

Доклад необходимо подготовить 30 января. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.