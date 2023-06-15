Власть 15 июня 2023, 15:16 «Главное — не разбазаривать государственное добро». Песков — о поддержке идеи приватизации активов на ПМЭФ Представитель Кремля Песков прокомментировал поддержку идеи приватизации активов на ПМЭФ Pxhere

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Идея новой приватизации всегда на повестке дня и поддерживается правительством. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и помощника президента Максима Орешкина на Петербургском международном экономическом форуме. Оба отмечали, что в России есть активы, которые можно приватизировать, не ущемляя стратегические интересы страны.

«В экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. <…> И приватизация всегда является конечным результатом», — процитировало Дмитрия Пескова РИА «Новости».

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Представитель Кремля добавил: главное — «не разбазаривать государственное добро за бесценок». В итоге оно действительно должно оказаться в частных руках и стать более эффективным, прибыльным, обеспечить новые рабочие места, подчеркнул Песков.

Петербургский международный экономический форум стартовал вчера и продлится до 17 июня. На мероприятия записались гости из более чем 130 стран.