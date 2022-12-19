Власть 19 декабря 2022, 20:46 Главкому ВСУ посоветовали отдохнуть после заявления о возможном вводе ВС РФ на Украину через Белоруссию Песков рекомендовал главкому ВСУ Залужному позаботиться об отдыхе

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Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному стоит задуматься об отдыхе. Рекомендацию ему дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявлений об операции со стороны Белоруссии, сообщил ТАСС.

Официальный представитель Кремля таким образом ответил на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Залужного. Последний предположил, что со стороны Белоруссии на Украину войдут российские войска.

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«Ему надо отдыхать. Переработал», — сказал Песков, перед этим уточнив, о каком именно военачальнике идет речь.

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В Киеве якобы ожидают наступления российских войск с территории Белоруссии в феврале 2023 года. Эту вероятность не исключил руководитель украинского оперативного командования «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук.

Он потребовал у Запада увеличить поставки оружия с кассетными боеприпасами, чтобы отражать атаки со стороны России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что слухи о желании Владимира Путина уговорить белорусского лидера Александра Лукашенко участвовать в СВО лишены основания.