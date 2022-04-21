Главе СНБО Украины придется ответить за слова о Крымском мосте

В Крыму предупредили, что представителям украинской власти придется отвечать за свои высказывания. Заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова об ударе по Крымскому мосту приравняли к «людоедским желаниям».

Высказывание Данилова прокомментировал на своей странице во «ВКонтакте» глава парламента республики Владимир Константинов.

«Близок час, когда Даниловы рассядутся по скамьям подсудимых и ответят за все ими содеянное, а также — за свои людоедские желания», — подчеркнул он.

Константинов напомнил, что Россия не наносит ударов по украинской гражданской инфраструктуре, хотя ее «вовсю используют для транспортировки военных грузов».

Глава СНБО заявил, что Украина планирует обстрелять Крымский мост ракетами. В Кремле слова Данилова назвали анонсированием возможного теракта и указали на необходимость подвергнуть их правовой проверке, а по ее итогам установить наказание.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что на подобные действия Украины последует незамедлительный ответ.